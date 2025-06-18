Ризван Куниев о дебюте в UFC в Баку: «Постараюсь выложиться по максимуму»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал российский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Ризван Куниев.

Как передает 1news.az, на встрече с представителями СМИ дебютирующий в UFC Ризван Куниев заявил, что чувствует большую ответственность, участвуя в UFC Fight Night: «Дагестан подарил миру легендарных бойцов, я понимаю это и постараюсь выложиться по максимуму и стать чемпионом, достичь лучших результатов и тем самым развить наследние, заложенное нашими бойцами».

Р.Куниев отметил, что ожидает в Баку на UFC Fight Night большое количество друзей, родных и фанатов из Дагестана: «Их было бы еще больше, если бы границы были открыты и не происходящее в мире».