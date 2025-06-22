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В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025

First News Media16:00 - Сегодня
В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025

В Баку проходит мероприятие EuroVillage-2025, организованное представительством Евросоюза в Азербайджане.

Мероприятие организовано по случаю Дня Европы и проводится при совместном участии Евросоюза, его государств-членов, Министерства молодежи и спорта Азербайджана и других партнерских организаций.

Отметим, что EuroVillage-2025 посвящен пропаганде здорового образа жизни и спорта.

В рамках мероприятия представлены павильоны стран ЕС, интерактивные уголки, сценические выступления, развлекательные и познавательные мероприятия для детей и взрослых. Также для посетителей организованы музыка, танцы, спортивные игры и конкурсы с призами.

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Петер Михалко отметил: "Европейский городок - это возможность увидеть, узнать и насладиться богатой культурой и разнообразием, которые делают Европейский союз уникальным. Мы рады разделить праздник с нашими азербайджанскими друзьями!".

Источник: Report

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