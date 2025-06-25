​​​​​​​Ремонтируется участок улицы Эльшана Сулейманова – ФОТО

В целях обеспечения удобного передвижения граждан Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на участке улицы Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку - от улицы Бахруза Нуриева до пересечения с проспектом Бабека.

Работы на данном участке находятся на завершающей стадии, сообщает 1news.az со ссылкой на агентство. Длина ремонтируемого отрезка составляет 950 метров, ширина - 12,2 метра.

В рамках проводимых ремонтных работ был фрезерован и вывезен верхний слой деформированного асфальтобетонного покрытия, а также проведены работы по восстановлению существующих пешеходных тротуаров.

В настоящее время работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на улице находятся на завершающей стадии.

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