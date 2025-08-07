Путин назвал возможное место встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

"Один из друзей (который мог бы помочь организовать такую встречу - ред.) - президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.

Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.

Источник: РИА Новости