Женщина, отсидевшая 20 лет за смерть своих детей, получит компенсацию

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс согласилось выплатить Кэтлин Фолбигг компенсацию в размере 2 миллионов австралийских долларов (примерно 1,31 миллиона долларов США) после того, как женщина провела два десятилетия за решёткой за преступления, которых, как теперь официально признано, она не совершала.

Фолбигг, которой сейчас 58 лет, была осуждена в 2003 году за убийство троих своих маленьких детей и непредумышленное убийство четвёртого. На тот момент следствие пришло к выводу, что дети умерли при подозрительно схожих обстоятельствах, что и стало основой для обвинения. Так, спустя только 20 лет, в 2023 году дело получило драматическое развитие: новое независимое расследование с привлечением ведущих генетиков установило, что смерть детей обусловлена редкой генетической мутацией и естественными причинами, а не насильственными действиями их матери.

После этих выводов Кэтлин Фолбигг была официально помилована и освобождена из тюрьмы, а приговоры отменены. Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли в четверг подтвердил, что в июле 2024 года правительство приняло решение о выплате компенсации ex gratia — добровольного возмещения без признания юридической ответственности.

"Это результат тщательного рассмотрения всех обстоятельств её дела и страданий, которые она понесла", — отметил Дейли. Однако адвокат Фолбигг, Рэни Рего, резко раскритиковала предложенную сумму, назвав её "крайне несправедливой и недостаточной" по сравнению с масштабом пережитого ужаса и несправедливости.

"Моя клиентка провела 20 лет в изоляции, потеряла детей, свободу, здоровье и репутацию. 2 миллиона австралийских долларов — ничтожная цена за такую боль", — заявила Рего журналистам.

Юридические эксперты также отмечают, что дело Фолбигг вновь поднимает вопросы о механизмах правосудия, роли научных данных в судебных процессах и необходимости реформирования системы компенсаций для тех, кто стал жертвой судебной ошибки. Но независимо от этого, история Кэтлин Фолбигг потрясла Австралию. От ярлыка "худшей матери страны" до признания невиновности - путь женщины стал символом того, как наука может изменить судьбу и как опасны могут быть поспешные выводы в условиях давления общественности.

Источник: SouthChinaMorningPost

Джамиля Суджадинова