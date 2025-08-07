В Украине возобновил работу атакованный ВС России газопровод

Поставки природного газа по газопроводу «Орловка», расположенному на юге Украины, возобновлены спустя сутки после атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Reuters.

Повреждённая в результате удара газонасосная станция, расположенная в Одесской области, задействована в процессе импорта сжиженного природного газа (СПГ), поступающего, в частности, из США и Азербайджана.

По информации источника, уже в четверг планируется прокачка около 420 тысяч кубометров газа через газотранспортную артерию.

Газопровод «Орловка» имеет стратегическое значение, так как соединяет терминалы, расположенные в Греции, с украинскими подземными хранилищами, обеспечивая при этом транзит азербайджанского и румынского газа.

