Трамп: США ударят по Ирану, если он попытается восстановить ядерный потенциал
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут вновь нанести удар по Ирану, если Тегеран попытается восстановить ядерный потенциал.
Об этом он заявил журналистам 6 августа в Белом доме.
"Ну, мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие", - сказал он. "Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся", - сказал он.
"Как только они начнут, мы вернемся. И я думаю, они это понимают", - резюмировал Трамп.
Источник: ТАСС
