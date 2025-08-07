 Трамп: США ударят по Ирану, если он попытается восстановить ядерный потенциал | 1news.az | Новости
Трамп: США ударят по Ирану, если он попытается восстановить ядерный потенциал

First News Media09:10 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут вновь нанести удар по Ирану, если Тегеран попытается восстановить ядерный потенциал.

Об этом он заявил журналистам 6 августа в Белом доме.

"Ну, мы остановили войны на Ближнем Востоке, не дав Ирану получить ядерное оружие", - сказал он. "Они могут сказать, что начнут все сначала, но это будет для них очень опасным шагом, потому что мы вернемся", - сказал он.

"Как только они начнут, мы вернемся. И я думаю, они это понимают", - резюмировал Трамп.

Источник: ТАСС

