В Армении завершено следствие по делу о подготовке терактов и госпереворота

Следственный комитет Армении завершил расследование в отношении 18 участников оппозиционного движения «Священная борьба».

Как передают армянские СМИ, об этом сообщает Следком Армении.

В Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета Республики Армения завершено предварительное следствие по выделенному уголовному производству в отношении 18 лиц из числа руководителей и участников реваншистского движения под названием «Священная борьба».

Напомним, что в ходе предварительного следствия в отношении 18 руководителей и участников движения было возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 43-308 Уголовного кодекса (подготовка к теракту) и части 1 статьи 43-419 (подготовка к узурпации власти).

В отношении 17 лиц была применена мера пресечения в виде ареста, в отношении одного - административный надзор и запрет на выезд.

Уголовное дело в отношении 18 лиц с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством о его утверждении и передаче в суд для рассмотрения по существу.