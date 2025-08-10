Фонд тюркской культуры и наследия приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией

Фонд тюркской культуры и наследия распространил заявление, в котором выразил отношение к подписанию в Вашингтоне Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией.

В заявлении Фонда, поступившем в АЗЕРТАДЖ, говорится:

«Фонд тюркской культуры и наследия приветствует подписание в Вашингтоне Совместной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Этот исторический документ является важным шагом на пути к прочному миру, взаимному доверию и долгосрочному сотрудничеству во имя стабильного и процветающего будущего региона.

От имени Фонда искренне поздравляем Ильхама Алиева - Президента Азербайджанской Республики, являющейся одним из государств-основателей организации. Это важное дипломатическое достижение стало возможным благодаря его стратегической дальновидности, непоколебимой приверженности мирным отношениям и мудрому государственному управлению.

Фонд тюркской культуры и наследия убежден, что этот шаг послужит прочной основой для укрепления взаимопонимания, сотрудничества и гармонии между народами региона».