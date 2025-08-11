С 11 августа движение на этой улице будет ограничено - ФОТО

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги, идущей параллельно от улицы Гасана Алиева до проспекта Зии Буниятова и до станции метро «Koroğlu», с 18:00 11 августа движение транспортных средств будет ограничено на участке улицы Улугбека от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до улицы Ага Нейматуллы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее пользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлением движения», - отмечают в Госагентстве.