Архиепископ Аджапахян предстанет перед судом 15 августа
Предварительные заседание суда по делу арестованного главы Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна состоится 15 августа.
Об этом сообщается на сайте судебно-правовой информации Datalex.
Дело будет рассматривать судья Армине Меликсетян.
30 июля Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов по поводу его ареста. Они ходатайствовали о том, чтобы суд либо отменил арест, либо применил альтернативную меру пресечения в отношении архиепископа.
Напомним, против архиепископа Аджапахяна было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета. 29 июня он был арестован на два месяца.
