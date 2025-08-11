Архиепископ Аджапахян предстанет перед судом 15 августа

Предварительные заседание суда по делу арестованного главы Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна состоится 15 августа.

Об этом сообщается на сайте судебно-правовой информации Datalex.

Дело будет рассматривать судья Армине Меликсетян.

30 июля Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов по поводу его ареста. Они ходатайствовали о том, чтобы суд либо отменил арест, либо применил альтернативную меру пресечения в отношении архиепископа.

Напомним, против архиепископа Аджапахяна было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета. 29 июня он был арестован на два месяца.