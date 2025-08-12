 В России отменена серия концертов Navai | 1news.az | Новости
В России отменена серия концертов Navai

Феликс Вишневецкий12:55 - Сегодня
Отменены четыре выступления рэпера Navai (Наваи Бакиров), которые должны были состояться с 15 по 18 августа - в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

По данным российского Telegram-канала Mash, рэпер отменил все концерты на юге России по причине того, что решил не отправляться в вышеперечисленные города из-за атак дронов ВСУ.

Менеджер Navai отказался говорить и комментировать ситуацию - информацию об отменах Mash подтвердили работники площадки, где артист должен был выступать.

Отмечается, что решение об отмене Navai принял после недавнего налёта дронов ВСУ на Сочи, куда приехал американский певец Akon, чтобы провести концерт – сообщается, что охрана укрыла звезду в ванной, людей эвакуировали с площадки, но мероприятие всё же состоялось.

