 Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа

First News Media10:00 - Сегодня
Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа

У России есть четкая позиция, она будет представлена на саммите на Аляске, заявил телеканалу «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что немало уже было сделано во время визитов спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Министр добавил, что Россия надеется продолжить полезный разговор с США.

Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать, — сказал Лавров.

Ранее Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску для участия на саммите. Делегация приземлилась в Анкоридже, где 15 августа начнутся очные переговоры президентов РФ и Соединенных Штатов.

До этого в 17:40 по московскому времени, 14 августа, в Анкоридж прибыл первый спецборт Ил-96. На нем могла находиться передовая группа, занимающаяся организационной подготовкой к предстоящим переговорам глав государств. Позже на Аляске сел второй самолет Ил-96 из спецотряда «Россия» с журналистами кремлевского пула и частью российской делегации.

Источник: News.ru

Поделиться:
289

Актуально

Общество

Объявлена фактическая погода в Азербайджане

Политика

Иран приветствует мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, но против ...

Политика

Оверчук заявил, что на следующей неделе встретится с азербайджанской стороной

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Президента Конго с Днем независимости

В мире

Наблюдательная миссия ЕС продолжит свою деятельность в Армении, заявляют в Брюсселе

Оверчук: Мирные процессы на Южном Кавказе целиком и полностью отвечают интересам России

Пашинян отправится в Россию с визитом

Оверчук полетит на следующей неделе в Иреван для обсуждения участия Армении в ЕАЭС

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

Российского блогера приговорили к восьми годам колонии

Зеленский отверг уступки территорий

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Последние новости

В Габале более 900 абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 12:55

В Бейлягане скончался трехмесячный ребёнок

Сегодня, 12:47

Названы оптовые цены на муку в Азербайджане

Сегодня, 12:35

Наблюдательная миссия ЕС продолжит свою деятельность в Армении, заявляют в Брюсселе

Сегодня, 12:15

Объявлена фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 12:02

Иран приветствует мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, но против привлечения нерегиональных сил - Первый вице-президент

Сегодня, 11:58

Оверчук: Мирные процессы на Южном Кавказе целиком и полностью отвечают интересам России

Сегодня, 11:53

Пашинян отправится в Россию с визитом

Сегодня, 11:50

Вашингтонский саммит - геополитика, безопасность и экономика

Сегодня, 11:46

Оверчук заявил, что на следующей неделе встретится с азербайджанской стороной

Сегодня, 11:42

Ильхам Алиев поздравил Президента Конго с Днем независимости

Сегодня, 11:40

Оверчук полетит на следующей неделе в Иреван для обсуждения участия Армении в ЕАЭС

Сегодня, 11:38

Две станции соединят новым тоннелем в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании «маршрута Трампа»

Сегодня, 11:27

В Баку арестованы два брата-наркокурьера - ВИДЕО

Сегодня, 11:23

Мишустин досрочно возвращается из Кыргызстана в Москву из-за саммита РФ-США

Сегодня, 11:07

В Баку демонтировали незаконный балкон на фасаде новой многоэтажки - ФОТО

Сегодня, 11:00

Джейхун Османлы для Modern Diplomacy: Вашингтонская совместная декларация и проект TRIPP: продвижение мира и связности в Южном Кавказе

Сегодня, 10:55

В Стамбуле задержан мэр округа Бейоглу

Сегодня, 10:48

Мирное соглашение: что парафировано?

Сегодня, 10:45
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06