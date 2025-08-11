 Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:05 - Сегодня
Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Международный музыкальный конкурс «Новая волна 2025» состоится с 21 по 26 августа в Казани, в концертном зале New Wave Hall.

Азербайджан на конкурсе представит один из самых ярких участников последнего сезона вокального шоу Səs Azərbaycan, сын солиста легендарной азербайджанской группы «Кярван» Ильгара Хаяла Теймур Ганифаев, который уже находится в Казани, где принимает участие в конкурсных репетициях, которые будут ежедневными и продлятся вплоть до торжественного открытия «Новой волны 2025».

«Мой путь в финал «Новой волны» начался совсем не по плану. Я думал, что лечу на обычное прослушивание, но самолёт почему-то посадили в Казани - я реально оказался в Казани и в Москву прилетел только к вечеру.

А уже на месте оказалось, что это был полуфинал. Без костюма, без текста, с полным непониманием того, что происходит. Так как я не знал текст песни наизусть, я решил написать слова на руке и выступить так.

И знаете, несмотря на всё это, я прошёл. Впереди финал, увидимся в Казани с 21 по 26 августа», - рассказывает Теймур Ганифаев, в видео-открытке, размещенной на странице конкурса в Instagram, отмечая, что «маленький факап стал началом большого пути», и подчеркивая, что не следует сдаваться, даже если все идет не по плану.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан на «Новой волне» представлял певец Анар Агаев, вошедший в тройку лучших и показавший лучший результат за время участия страны в этом международном музыкальном конкурсе.

Поделиться:
368

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Xроника

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Xроника

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Xроника

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Lifestyle

История Нармин Ханкишиевой: От смешных семейных драм в TikTok до мечты об Оскаре - ФОТО - ВИДЕО

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Влад Лисовец отметил 53-летие в родном Баку на берегу Каспия - ФОТО

Вагиф Мустафаев снимает в Кяльбаджаре фильм о Молле Насреддине – ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Дженнифер Лопес не впустили в бутик в Стамбуле - ФОТО

Брэд Питт понес тяжелую утрату - ФОТО

Влад Лисовец отметил 53-летие в родном Баку на берегу Каспия - ФОТО

«Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО

Последние новости

История Нармин Ханкишиевой: От смешных семейных драм в TikTok до мечты об Оскаре - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Сегодня, 14:44

Похищение, ссоры и топор: стали известны детали убийства в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

Багаи: Иран не угрожает «мосту Трампа»

Сегодня, 14:31

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

Сегодня, 14:15

Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

Обновлённый кроссовер Toyota Corolla Cross: изысканный пример технологичной практичности

Сегодня, 14:00

Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за футбольного матча

Сегодня, 13:50

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Сегодня, 13:45

Идёт активная подготовка к 30-й Юбилейной Каспийской Строительной Неделе - ФОТО

Сегодня, 13:40

Владимир Фекете награжден орденом «Достлуг»

Сегодня, 13:38

Рауф Велиев награжден орденом «За службу Отечеству» III степени

Сегодня, 13:31

СМИ сообщают о возможном месте проведения переговоров Трампа и Путина на Аляске

Сегодня, 13:25

Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:53

Пашинян рассказал президенту Ирана о результатах переговоров в Вашингтоне

Сегодня, 12:48

Багаи: Иран и Армения проведут консультации по Зангезурского коридору

Сегодня, 12:40

Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

Сегодня, 12:22

TƏBİB о состоянии младенца, родившегося в метро

Сегодня, 12:15

Колонка ректора: Стратегические ориентиры развития Карабахского университета

Сегодня, 12:10
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30