Теймур Ганифаев: «Мой путь в финал «Новой волны 2025» начался совсем не по плану…» - ФОТО - ВИДЕО

Международный музыкальный конкурс «Новая волна 2025» состоится с 21 по 26 августа в Казани, в концертном зале New Wave Hall.

Азербайджан на конкурсе представит один из самых ярких участников последнего сезона вокального шоу Səs Azərbaycan, сын солиста легендарной азербайджанской группы «Кярван» Ильгара Хаяла Теймур Ганифаев, который уже находится в Казани, где принимает участие в конкурсных репетициях, которые будут ежедневными и продлятся вплоть до торжественного открытия «Новой волны 2025».

«Мой путь в финал «Новой волны» начался совсем не по плану. Я думал, что лечу на обычное прослушивание, но самолёт почему-то посадили в Казани - я реально оказался в Казани и в Москву прилетел только к вечеру.

А уже на месте оказалось, что это был полуфинал. Без костюма, без текста, с полным непониманием того, что происходит. Так как я не знал текст песни наизусть, я решил написать слова на руке и выступить так.

И знаете, несмотря на всё это, я прошёл. Впереди финал, увидимся в Казани с 21 по 26 августа», - рассказывает Теймур Ганифаев, в видео-открытке, размещенной на странице конкурса в Instagram, отмечая, что «маленький факап стал началом большого пути», и подчеркивая, что не следует сдаваться, даже если все идет не по плану.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан на «Новой волне» представлял певец Анар Агаев, вошедший в тройку лучших и показавший лучший результат за время участия страны в этом международном музыкальном конкурсе.