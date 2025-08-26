Баку надеется, что команда Трампа добьется в Конгрессе полной отмены 907-й поправки

Официальный Баку надеется, что действующая администрация США проведет работу в Конгрессом для полной отмены антиазербайджанской 907-й поправки.

«Мы надеемся, что команда Президента Трампа проведет работу с Конгрессом для полной отмены 907-й поправки», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Кабинета министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Д.Байрамов напомнил, что во время визита Президента Азербайджана в Вашингтон американский лидер подписал документ о приостановке действия данной поправки, и этот шаг отражает истинную суть азербайджано-американского партнерства.

Поправка 907 к Акту о поддержке свободы, была принята Конгрессом США в 1992 году под воздействием армянского лобби. Поправка запрещает оказание Азербайджану прямой правительственной помощи США.