В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание

26 августа в Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) с участием руководителей городских служб состоялось широкое совещание по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Как передает 1news.az, выступая на совещании, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, материально-техническая база города укрепилась, и столица вступила в новый этап развития.

По его словам, сегодня структуры, независимо от своих функциональных обязанностей, должны работать как единый организм. Существующие возможности создают условия для более эффективной и скоординированной деятельности, и подготовка к предстоящему сезону должна осуществляться именно с таким подходом.

На совещании было обсуждено текущее состояние работ по благоустройству, коммунальному обслуживанию и озеленению столицы, а также дано поручение ускорить эти работы.

В заключение участникам совещания были даны поручения по устранению существующих недостатков, подготовке к осенне-зимнему сезону, а также по высококачественному выполнению работ по благоустройству и очистке.