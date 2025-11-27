Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что претендует на то, чтобы стать кандидатом в премьер-министры от партии «Гражданский договор» на предстоящих в стране в 2026 году парламентских выборах.

Он заверил, что процесс регистрации кандидатов в депутаты будет прозрачным, а стержнем станет идеология партии. Пашинян заверил, что партия «Гражданский договор» – демократичная партия, где избирательные процессы проходят открыто и прозрачно, и решения принимаются коллегиально.

«Политическая деятельность нашей силы обусловлена не моей личностью или личностью кого-либо. Я глава правления партии, чей голос имеет решающее значение, но это не значит, что проблемы решаются на личном уровне», - отметил Пашинян.

Он выразил уверенность в том, что на этих выборах народ Армении одержит разгромную победу.

Источник: News.am