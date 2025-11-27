Пашинян: Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики

Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его оценке, две встречи экспертов не могут решить все проблемы 37-летнего конфликта. Он добавил, что должен быть процесс, чтобы произошли изменения.

«Отсутствие диалога приводит к тому, что жители Армении видят, что в риторике определенных кругов Азербайджана ничего не меняется, а азербайджанцы видят, что, по их оценке, в риторике определенных кругов Армении ничего не меняется», - отметил Пашинян.

Источник: News.am