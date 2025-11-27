Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Католикос всех армян Гарегион II должен покинуть Эчмиадзин, заявил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II – ред.) исчерпал все возможности участвовать в процессе реформирования, он просто должен освободить Первопрестольный святой Эчмиадзин», - подчеркнул премьер.

По его словам, в деле «освобождения» Первопрестольного может участвовать любой последователь Армянской апостольской церкви. Пашинян пояснил, что это касается всех граждан. «Мы должны идти по пути реформирования, без этого ни один вопрос не может решиться. Я приветствую готовность любого пойти по этому пути», - добавил он.

Источник: News.am