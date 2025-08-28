La Vie en Rose отмечает свое 40 - летие со стилем - ФОТО - ВИДЕО

[Город, Дата] - La Vie en Rose, ведущий канадский бренд нижнего белья, домашней одежды и купальников, с гордостью отмечает свое 40-летие, празднуя четыре десятилетия вдохновения женщин через уверенность и комфорт.

В Азербайджане бренд La Vie en Rose представлен компанией Cenomi Group Azerbaijan LLC

С момента своего первого международного расширения в Саудовской Аравии в 2004 году La Vie en Rose выстроила прочное и постоянно растущее присутствие на рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Успех бренда за рубежом основан на надежных партнерских отношениях и глубоком понимании местных рынков, при этом неизменно сохраняя верность основным ценностям бренда – качеству, женственности и комфорту.

В [ваша страна] мы с гордостью являемся частью пути La Vie en Rose на протяжении последних 13 лет. Отмечая этот глобальный юбилей, мы также чествуем наш общий успех и вклад в международный рост бренда.

«У нас есть множество причин праздновать эту веху в нашей истории, – говорит Франсуа Роберж, генеральный директор La Vie en Rose. – С момента открытия первого магазина в 1985 году La Vie en Rose находится на пути к достижению порога в 500 магазинов по всему миру в ближайшие годы. Этот выдающийся рост стал возможен благодаря преданности и профессионализму нашей команды. Я хочу поблагодарить тысячи наших сотрудников за их неизменную вовлеченность. Уверен, что мы продолжим развиваться и отмечать новые успехи в ближайшие годы»

La Vie en Rose ускоряет международное развитие, открывая новые рынки, включая Мексику и Центральную Америку, где уже началось активное расширение. Одновременно бренд усиливает свое присутствие на существующих рынках за счет углубленных партнерств и адаптированных к локальным потребностям инициатив.

Отмечая эту знаменательную дату, La Vie en Rose остается верным своему стремлению отражать женскую сущность в современном и динамичном ключе. Компания будет и дальше активно сотрудничать с международными партнерами, уделяя особое внимание устойчивому развитию и инициативам, которые находят отклик у местных рынков и потребителей.

Мы приглашаем вас посетить наши магазины и разделить с нами этот уникальный юбилей, ведь это путешествие не было бы возможным без вас.

Приходите и отпразднуйте вместе с нами 40 лет La Vie en Rose в магазинах, откройте для себя коллекции, которые вам полюбились, и станьте частью истории, которая продолжает вдохновлять на уверенность и красоту.

Для получения дополнительной информации или запроса на интервью обращайтесь: XX

О компании la Vie en Rose Inc.

Основанная в 1985 году, компания la Vie en Rose стала ведущим в Канаде розничным продавцом нижнего белья и купальников после её приобретения Франсуа Робержем в 1996 году. Монреальская компания, в которой работает более 5000 человек, в настоящее время насчитывает 420 бутиков по всему миру — включая 302 магазина в Канаде — и два отдельных бренда: la Vie en Rose и Bikini Village.

La Vie en Rose — настоящая канадская история успеха. С 2004 года она продолжает расширяться по всему миру, имея 111 магазинов в 16 странах.