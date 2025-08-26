Cadillac привезет в Баку победителей Гран-при Азербайджана

Команда Cadillac, которая впервые примет участие в чемпионате мира Формулы-1 в 2026 году, объявила состав команды.

Американская команда официально подтвердила подписание контрактов с опытными пилотами, многократными победителями Гран-при Серхио Пересом и Валттери Боттасом, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы операционной компании Baku City Circuit.

На двоих они провели 527 Гран-при, выиграв 16 из них, что делает этот дуэт одним из самых опытных в чемпионате.

Отметим, что Серхио Перес является двукратным победителем Гран-при Азербайджана – он выигрывал в Баку в 2021 и 2023 годах в составе Red Bull Honda. Валттери Боттас одержал победу в бакинском этапе в 2019 году в составе команды Mercedes.

Cadillac официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона 2026.