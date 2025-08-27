Казахстанский «Кайрат» впервые в своей истории прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА

В ночь на 27 августа завершился матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанский «Кайрат» по пенальти обыграл шотландский «Селтик» со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Основное время сверх напряженного поединка завершилось нулевой ничьей, затем итальянский арбитр Маурицио Марани дал еще дополнительные 30 минут для выявления победителя.

В экстра-таймах шотландцы были близки к победе, но чемпион Казахстана выдержал мощные атаки соперника.

Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, где фортуна улыбнулась «Кайрату».

Героем матча стал голкипер алматинской дружины Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.

В итоге «Кайрат» впервые в своей истории прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.