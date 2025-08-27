Ожидается ли сильное землетрясение в Азербайджане? – Официальный ответ

Каждый день происходят толчки, и нет необходимости паниковать из-за землетрясения, которое ощущалось прошлой ночью и в Азербайджане.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, на территории страны не ожидается разрушительного землетрясения. «Прошлой ночью в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,3, его очаг находился на глубине 66 километров. Оно ощущалось и в Азербайджане. Поскольку землетрясение было глубоким, оно и ощущалось. Дай Бог, чтобы всегда были только такие землетрясения. Землетрясения происходят каждый день.

Толчки есть и в соседних странах - Грузии, Армении, Иране, а также в Каспийском море. Ощущать их - это нормальное явление», - сказал он.

Отметим, что, по данным Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, в Азербайджане землетрясение ощущалось силой 3-4 балла.

Это природное явление ощущалось в ряде городов и районов Азербайджана, в том числе в Губе, Хыналыге, Гусаре, Сиязане, Худате, Шабране, Хачмазе, Хызы, Баку и Сумгайыте.