Строительство нового моста через Гарачай идёт полным ходом - ФОТО - ВИДЕО

На 7-м километре автомобильной дороги Губа-Гонагкенд-Мучу ведётся строительство нового моста через реку Гарачай.

Он станет альтернативой старому мосту длиной 101 метр, который пришёл в аварийное состояние.

Как сообщает 1news.az, новый мост будет иметь длину 100 метров, ширину 12 метров и 3 пролёта.

В настоящее время по проекту продолжаются работы по установке балок, бетонированию, а также строительству подпорной стены и защитной дамбы в русле реки.

Напомним, что из-за селевых потоков одна из опор старого моста (№4) сместилась с вертикальной оси и деформировалась.