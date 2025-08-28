Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Минская группа ОБСЕ доживает последние дни, и уже 1 сентября, как ожидается, будет поставлена точка в ее формальном существовании.

Точка эта давно назрела, ведь речь идет не о какой-то уважаемой дипломатической платформе, а о механизме, который тридцать лет изображал бурную деятельность, не добившись абсолютно никаких результатов. За три десятилетия на глазах целого мира сопредседатели Минской группы в лице дипломатов, представляющих Россию, США и Францию, превратилась из «международного посредника» в символ бюрократического лицемерия, а ее периодические визиты - в карикатуру на так называемую «челночную дипломатию».

Азербайджан и Армения, что само по себе является исторически значимым событием, впервые выступили с совместным обращением к действующему председателю ОБСЕ за тем, чтобы ликвидировать этот пустой формат, который с решением армяно-азербайджанского конфликта утерял полностью смысл своего существования.

Как заявил в интервью телеканалу Al Arabiya президент Ильхам Алиев, роспуск Минской группы был одним из условий, выдвинутых Азербайджаном на самых первых этапах переговоров после Второй Карабахской войны.

«Наша логика основывалась на том, что Минская группа была создана ОБСЕ в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта. Поэтому, когда Армения официально признает Карабах частью Азербайджана, и когда они говорят, что конфликт исчерпан, это означает, что юридическое существование Минской группы является абсурдным. А если они настаивают на ее сохранении, это означает, что у них все еще есть территориальные претензии на Карабах. Именно эта логика легла в основу нашей позиции, и нам потребовалось много времени и усилий, чтобы убедить Армению согласиться с тем, что обе стороны должны написать письмо в ОБСЕ о роспуске Минской группы, что и произошло в присутствии Президента Трампа. Итак, процесс начался, и это станет юридической смертью Минской группы, поскольку она уже почти пять лет не функционирует», - сказал руководитель Азербайджана.

Эти слова подводят окончательную черту: сама суть структуры исчезла после того, как был признан юридический факт принадлежности Карабаха Азербайджану, а любое ее сохранение означало бы только стремление реваншистов из Иревана поддерживать тему на международной арене.

История Минской группы ОБСЕ началась в 1992 году, когда после обострения карабахского конфликта международное сообщество решило создать переговорный механизм для поиска мирного решения. В 1994 году, после установления режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, Минская группа, в которую входило 11 стран, была реорганизована, а в 1997 году установился ее окончательный формат - с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией. Такой трехсторонний механизм был задуман якобы для балансировки интересов и создания условий, при которых Азербайджан и Армения могли бы вести переговоры при посредничестве государств, представляющих разные геополитические центры. Разные-то они разные.

Но в карабахском вопросе они демонстрировали удивительное единство, выступая в основном с предложениями по урегулированию, выгодными по большей части Армении и неприемлемыми для Азербайджана. В причинах этого нетрудно разобраться, если принять во внимание тот факт, что все три государства-сопредседателя – это страны, в которых существует сильная и влиятельная армянская диаспора, которая обзавелась своим лобби в высших эшелонах исполнительной, законодательной и судебной власти.

Попытки Баку и Анкары включить в число сопредседателей и Турцию, которая могла бы в какой-то мере реально сбалансировать состав посредников, было встречено в штыки Арменией, этому противодействовала и сама устоявшаяся тройка.

Впоследствии эта тройка, можно сказать, полностью монополизировала процесс урегулирования карабахского конфликта, не давая возможности другим организациям выступать со своими оценками, предложениями и инициативами по нему. Попытки Азербайджана вынести свою проблему номер один на другие международные платформы также не увенчивались успехом, поскольку все организации тут же указывали на Минскую группу, как на единственную площадку, уполномоченную что-либо решать по карабахской тематике. Баку давно для себя уяснил, что главной задачей сопредседателей - России, США и Франции - было вовсе не стремление к справедливому миру, а попытка удержать контроль над процессом, выстраивая его в интересах собственных государств. Так, каждая из стран-сопредседателей смотрела на конфликт через призму своей геополитической повестки: Москва, проводя излюбленную ею политику «разделяй и властвуй», стремилась с помощью конфликта удержать влияние на Южный Кавказ, интерес Вашингтона заключался в том, чтобы держать Южный Кавказ в состоянии управляемой нестабильности, сохраняя рычаги влияния на Баку и Иреван и одновременно сдерживая чрезмерное усиление России, Турции и Ирана, а Париж неизменно защищал позиции армянской диаспоры, которая оказывала и продолжает оказывать серьезное влияние на внутреннюю политику Франции.

Подобный расклад сразу исключал появление реального результата: когда сопредседатели между собой конкурируют и выстраивают игру вразрез с интересами сторон конфликта, говорить о нейтральном посредничестве не приходится.

За более чем тридцать лет существования Минской группы сменилось множество сопредседателей, но ни один из них не оставил после себя ощутимого результата. Они просто приходили на эту должность, большинство уже в преклонном возрасте, и спустя какое-то время уходили, преимущественно на пенсию. В азербайджанском обществе и экспертной среде даже сформировалось устойчивое мнение о том, что пост сопредседателя – это «трамплин к почетной пенсии», поскольку их работа выглядела не как тяжелое посредничество, а как командировочные турне. Вояжи сопредседателей в регион походили скорее на туристические поездки с остановкой в лучших гостиницах, с питанием в изысканных ресторанах. Так проходили годы, а конфликт тем временем оставался на месте. На фоне бесчисленных турне сопредседателей по региону десятки тысяч людей продолжали жить в условиях неопределенности, а сотни тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев десятилетиями ждали возвращения домой, не получая от международных посредников даже минимального прогресса.

Именно в этом проявляется главная вина Минской группы: она не только не смогла выполнить свою миссию, но и фактически консервировала конфликт. Сопредседатели, каждый в своей манере, делали вид, что процесс идет, что работа ведется, что переговоры имеют смысл, но на деле это была лишь имитация деятельности. И если для армянской стороны такая имитация была выгодна - ведь статус-кво позволял ей удерживать оккупированные территории, - то для Азербайджана Минская группа стала символом международного лицемерия и беспомощности.

Не случайно президент Ильхам Алиев, комментируя близкий конец структуры, заявил: «Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако юридически она существовала, теперь приближается и ее конец». Эти слова отражают отношение не только власти, но и всего азербайджанского общества к посредническому формату, который превратился в олицетворение бюрократической фикции. Для Баку именно годы безрезультатного «посредничества» стали доказательством того, что рассчитывать можно только на собственные силы. В 2020 году Азербайджан силой своего оружия восстановил справедливость, обеспечив выполнение международных резолюций, которые годами пылились в архивах ООН, но так и не были претворены в жизнь благодаря безволию тех же самых международных игроков.

Сегодня, когда карабахский конфликт завершен и урегулирован, необходимость в Минской группе исчезла окончательно. Ее формальное сохранение служит лишь одной цели - поддерживать тему Карабаха на международной повестке, как того хотят определенные силы в Армении, вынашивающие реваншистские планы.

Они надеются, что наличие формата позволит и дальше легитимизировать их притязания на азербайджанские земли, прикрываясь лозунгами о «незавершенном урегулировании». Но после возвращения Азербайджаном своих территорий, после подписания мирного договора и начала новой эпохи в регионе Минская группа не имеет даже гипотетического смысла. Она стала пережитком прошлого, искусственно удерживаемым в политическом поле только по инерции и из соображений бюрократического протокола.

Ирония заключается в том, что сама организация ОБСЕ, изначально созданная для обеспечения безопасности и диалога, продемонстрировала в случае с Карабахом полную недееспособность. Минская группа - это наглядный пример того, как международные структуры могут десятилетиями существовать ради самого существования, потребляя ресурсы, устраивая бесконечные заседания, но не решая при этом никаких задач. Ее закрытие - это не просто технический шаг, а символическое признание провала целого направления международной дипломатии.

И если когда-то считалось, что без участия внешних посредников урегулировать конфликт невозможно, то опыт последних лет убедительно доказал обратное: Азербайджан самостоятельно, в рамках международного права и на основе собственных сил, сумел достичь того, чего не смогла добиться Минская группа за три десятилетия.

Таким образом, 1 сентября станет не только датой окончательного юридического закрытия ненужной структуры, но и моментом исторической справедливости. Минская группа отправляется на свалку истории, где ей и место.

И эта свалка становится символом того, что международное сообщество несет часть ответственности за многолетнюю войну и страдания людей. Ведь именно бессилие и нежелание Минской группы ОБСЕ в лице ее сопредседателей добиваться справедливости позволяли Армении десятилетиями удерживать оккупированные территории, а тысячи семей вынуждены были жить вдали от своих домов. Теперь же, когда справедливость восстановлена, пора просто закрыть этот бесполезный формат.