В аэропорту Нахчывана из чемоданов украдены 10 тыс. манатов

В аэропорту Нахчывана задержаны подозреваемые в краже.

Как сообщает агентство 1news.az со ссылкой на ведомство, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Отдела полиции на воздушном транспорте Нахчывана, были задержаны двое мужчин, подозреваемых в краже по предварительному сговору: 28-летний Гусейн Гамзаев и его 20-летний знакомый Саид Керимли.

Их подозревают в хищении из багажа пассажиров золотых украшений на общую сумму 10 тысяч манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.