Тихая дипломатия с большим эффектом: Азербайджан показывает пример

Современная международная система переживает этап глубоких трансформаций.

Перестройка мировой архитектуры, вызванная как глобальными кризисами, так и изменением баланса сил, привела к тому, что на первый план выходят страны, способные сочетать гибкость внешней политики с твёрдостью в отстаивании национальных интересов.

Азербайджан оказался в числе тех государств, которые сумели превратить свое географическое положение, энергетические ресурсы и стратегическую многовекторность во влиятельный инструмент внешней политики.

Если в начале 1990-х годов Баку воспринимался преимущественно как региональный игрок, то в 2020-м он превратился в важный центр силы, с которым считаются ведущие мировые столицы.

Сегодня Азербайджан - не только ключевой транспортный и энергетический узел Евразии, но и страна, способная предлагать новые форматы политического, экономического и гуманитарного взаимодействия.

Его дипломатия стала символом баланса и последовательности, а растущий авторитет на международных форумах демонстрирует, что Баку превратился в точку притяжения интересов Востока и Запада, Севера и Юга.

Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия» стало концентрированным изложением внешнеполитической философии Азербайджана: от энергетической дипломатии до посредничества в сложнейших ближневосточных узлах, от межконфессионального согласия до стратегического усиления тюркской интеграции. Сквозная идея - безопасность через предсказуемость, диалог и инфраструктуру: энергетическую, транспортную, политическую и гуманитарную. Это - прагматизм, опирающийся на законность и результат.

Сирийское направление: от гуманитарной миссии к энергетическому «кислороду»

Одним из ключевых блоков интервью стала поддержка Сирии.

Ильхам Алиев напомнил, что более десяти лет отношения Азербайджана и Сирии находились в стагнации из-за однозначной позиции Дамаска в пользу Армении в карабахском конфликте. Для Баку, подчеркнул президент, это было «очень странным и неприемлемым шагом» в то время, когда мусульманский мир единым фронтом поддерживал Азербайджан.

Однако после прихода нового правительства в Дамаске ситуация изменилась. В апреле этого года состоялся официальный визит Ахмеда аш-Шараа в Баку, который стал отправной точкой для гуманитарного и энергетического сотрудничества.

Теперь Баку помогает Дамаску в восстановлении экономики, поставляя в страну энергоресурсы. Президент детально описал четырехсторонний механизм: Азербайджан - поставщик газа, Турция - транзитная страна, Катар - финансовый донор, Сирия - получатель ресурса для генерации электроэнергии. Церемония запуска состоялась 2 августа, согласованный объем - 1,2 млрд кубометров с признанием более высокой потребности страны и возможностью нарастить поставки.

Это не просто контракт. Это инфраструктура доверия, создающая электроснабжение как базовую предпосылку восстановления экономики, социальной системы и управляемости. Газ - превращается в свет, свет - в работу больниц и школ, а это уже политика человеческой безопасности. Баку демонстрирует: энергетика - это не только экспорт и валютная выручка, это стабилизация соседствующих регионов через снижение социального напряжения.

Посредничество между Сирией и Израилем: осторожный оптимизм и «дипломатия малых шагов»

Президент Ильхам Алиев также публично зафиксировал факт консультаций между официальными лицами Сирии и Израиля при посредничестве Азербайджана. Президент отметил, что, пережив десятилетия оккупации и агрессии, азербайджанцы хорошо понимают цену миру и предсказуемости. Поэтому участие Баку в ближневосточной дипломатии - это не только политическая инициатива, но и нравственный долг.

Формулировки тут взвешенные: «если мы хоть немного смогли помочь - уже приятно», но стратегический посыл ясен - окно возможностей для деэскалации существует. Речь не о громком «прорыве», а о методичной нормализации через наращивание доверия и устранение «болевых точек», в числе которых дефицит электроэнергии, гуманитарные издержки и дефицит коммуникаций.

Глава государства заявил, что Азербайджан, как страна, пострадавшая от нарушения своей территориальной целостности, поддерживает территориальную целостность всех стран, и позиция Баку в этом вопросе однозначна. «Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать. И, конечно же, единство и территориальная целостность Сирии являются важнейшим условием любых отношений. Причем не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство. В стране должна быть централизованная система или, по крайней мере, система с действующими политическими институтами. Мы решительно выступаем против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или в любой другой точке мира», - заявил он.

Турция — Израиль: роль Азербайджана в фазах сближения и охлаждения

В целом, смысл посредничества Баку заключается в уникальной комбинации качеств: способность разговаривать с очень разными сторонами, репутация исполнителя договоренностей и отказ от публичной драматизации сложных процессов. Это «тихая дипломатия» с ориентацией на измеримые результаты.

Говоря о сложных отношениях между Турцией и Израилем, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан был вовлечен на раннем этапе процесса нормализации. Посредничество Баку было оценено обеими сторонами.

«Мы стараемся быть полезными, когда видим шанс на нормализацию», - отметил президент. Сегодня ситуация между Анкарой и Тель-Авивом остается напряженной, однако Азербайджан готов подключиться к процессу либо публично, либо в форме «не очень заметных дипломатических усилий».

Главная цель - минимизация любых рисков, поскольку, по словам главы государства, даже гипотетическая угроза физического столкновения наносит ущерб людям, странам и их экономикам.

Энергетический вектор: Европа как приоритет, Ближний Восток как новый горизонт

Отвечая на вопрос о перспективах расширения географии экспорта газа, президент напомнил, что основное направление - Европа. Сегодня азербайджанский газ поступает в 10 стран, восемь из которых - члены ЕС. К 2030 году объем экспорта увеличится на 8 млрд кубометров.

Тем не менее выход на Ближний Восток открывает новые возможности. Сирия стала первой страной региона, куда поступает азербайджанский газ, но в перспективе поставки могут охватить и другие государства.

Особое внимание Ильхам Алиев уделил сотрудничеству со странами Персидского залива. ОАЭ и Саудовская Аравия не только выступают крупными инвесторами в сектор возобновляемых источников энергии в Азербайджане, но и расширяют совместные проекты в нефтегазовой сфере, туризме, сельском хозяйстве и водных ресурсах.

«Наш потенциал больше, чем можно себе представить», - подчеркнул президент.

Важная ремарка президента: Азербайджан - не только добытчик, но и международный трейдер энергоресурсов, то есть, обладает финансово-коммерческими компетенциями полного цикла, расширяя поле маневра.

Межконфессиональное единство как национальная модель

Один из самых ярких и принципиальных фрагментов интервью - позиция президента по межконфессиональному миру. В Азербайджане мусульмане разных течений живут как «одна большая семья», общие молитвы в одних мечетях - норма, а не исключение. В шкале ценностей доминируют национальная идентичность, язык и государственность, а религиозные различия - не повод для разделения общества.

Ильхам Алиев назвал межконфессиональный раскол «самой большой угрозой» для мусульманского мира: «За период независимости мы укрепили эти позитивные тенденции. И это одна из немногих стран, где шииты и сунниты молятся одновременно в одной мечети. Мы не разделяем их. Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира - это межконфессиональное разделение. А те, кто выступает за разделение по течениям, наносят мусульманскому миру самый большой вред. Мы должны оставаться едины. Мы - мусульмане, и для нас это самое главное. Мы должны быть абсолютно свободными от любого иностранного вмешательства, так как мы не только отстаивали эти ценности, но и должны были защищать себя идеологически от любого проникновения, от любых попыток посеять семена ненависти между мусульманами. Это очень ценится в мусульманском мире».

Отсюда и последовательная политика защиты от внешних попыток посеять рознь, и регулярные международные форумы межкультурного диалога в Баку. Практика внутри страны и есть главный аргумент вовне: Азербайджан не декларирует, а демонстрирует работоспособную модель единства и безопасности.

Организация тюркских государств: от «совета» к глобальному игроку

Отдельный раздел интервью - видение будущего тюркской интеграции. Как отметил глава азербайджанского государства, у ОТГ уникальные корни, растущее население, обширная география, ресурсы, политическая стабильность и дружеские отношения между государствами-участниками. Подписанная в 2021 году в Шуше Декларация о союзнических отношениях с Турцией и последующие договоренности с партнерами из Центральной Азии поднимают планку сотрудничества от культурной близости к юридически оформленному союзничеству.

Ключевая мысль - переход к проектной интеграции: энергетика, транспортные коридоры, промышленная кооперация, культурные инициативы. Азербайджан видит ОТГ будущим стабилизирующим центром мировой политики, создающим возможности для соседей и не угрожающим никому. Это интеграция, предлагающая выгодные конфигурации для широкого круга стран.

Предсказуемость как новая валюта международной политики

Интервью Ильхама Алиева - не набор дежурных тезисов, а операционная карта, по которой Азербайджан движется уже сегодня. Поддержка Сирии энергией и гуманитарными миссиями, посредничество в чувствительных треках Ближнего Востока, усиление связей с Персидским заливом и статус страны-донора - все это складывается в устойчивую модель влияния без громких лозунгов и показных жестов.

Мир, законность и прагматизм - три опоры, на которых Баку строит не только собственную безопасность, но и вносит вклад в предсказуемость целых регионов. Эта редкая для современного мира валюта позволяет Азербайджану действовать как надежный партнер и гарант стабильности, укрепляя доверие к себе на всех уровнях международной политики. Предсказуемость становится стратегическим активом, который обеспечивает стране пространство для маневра и одновременно формирует новые стандарты дипломатического взаимодействия.