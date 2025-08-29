Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

Премьер-министр Никол Пашинян уволил руководителя офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Липарита Дрмеяна.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Армении, пишут армянские СМИ.

28 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге резко отреагировал на реплику журналиста, напомнившего, что офис представителя по международным правовым вопросам считает решение Стокгольмского арбитража по "Элсетям" обязательным к исполнению. Пашинян заявил: "Правительство – это я".

По его словам, если кто-то с ним не согласен и придерживается мнения, которое расходится с его собственной точкой зрения, то пусть пишет заявление об уходе либо он сам его уволит.

Ранее глава Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян обратился в офис представителя Армении по международным правовым вопросам за разъяснением относительно решения Стокгольмского арбитража по иску "Электросетей Армении". В офисе ему заявили, что решение арбитражного суда обязательно к исполнению.

Отметим, что должность представителя Армении по международным правовым вопросам вакантна с 6 марта, после увольнения Егише Киракосяна. Фактически его полномочия выполнял глава офиса – Липарит Дрмеян.