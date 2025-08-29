 Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

First News Media11:35 - Сегодня
Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

Премьер-министр Никол Пашинян уволил руководителя офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Липарита Дрмеяна.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Армении, пишут армянские СМИ.

28 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге резко отреагировал на реплику журналиста, напомнившего, что офис представителя по международным правовым вопросам считает решение Стокгольмского арбитража по "Элсетям" обязательным к исполнению. Пашинян заявил: "Правительство – это я".

По его словам, если кто-то с ним не согласен и придерживается мнения, которое расходится с его собственной точкой зрения, то пусть пишет заявление об уходе либо он сам его уволит.

Ранее глава Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян обратился в офис представителя Армении по международным правовым вопросам за разъяснением относительно решения Стокгольмского арбитража по иску "Электросетей Армении". В офисе ему заявили, что решение арбитражного суда обязательно к исполнению.

Отметим, что должность представителя Армении по международным правовым вопросам вакантна с 6 марта, после увольнения Егише Киракосяна. Фактически его полномочия выполнял глава офиса – Липарит Дрмеян.

Бакинский метрополитен готовится к новому учебному сезону

Сегодня, 13:15

Умер композитор Родион Щедрин

Сегодня, 13:06

Четырехлетняя девочка погибла, упав со второго этажа «ASAN xidmət»

Сегодня, 12:50

Проекты по строительству новых станций и разделению линий в Бакинском метрополитене активно продолжаются

Сегодня, 12:40

В Армении на выборы идет партия российского олигарха

Сегодня, 12:38

Агентство водных ресурсов Азербайджана прокомментировало аварию на водоканале в Шамкире - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:32

Скандал в бакинской школе: родители обвиняют руководство в поборах на ремонт - ФОТО

Сегодня, 12:22

Проблемные кредиты банков в Азербайджане выросли почти на 17%

Сегодня, 12:12

ОТГ: От консультативного совета к глобальному игроку

Сегодня, 12:02

«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера

Сегодня, 12:00

Пашинян посетит Японию с визитом

Сегодня, 11:52

Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи отборочного этапа ЧМ-2026

Сегодня, 11:47

Турция объявила о победе Баку

Сегодня, 11:43

Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

Сегодня, 11:35

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении по роспуску МГ ОБСЕ

Сегодня, 11:27

Банк ABB оказывает партнерскую поддержку Международной олимпиаде по программированию

Сегодня, 11:25

Консул Армении в Австрии задержана по подозрению в «шпионаже» в пользу Азербайджана

Сегодня, 11:20

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 11:12

Двухлетний марафон cтуденческой стипендиальной программы Birbank успешно завершён

Сегодня, 11:05

МЧС усиливает пожарную безопасность к III Играм СНГ

Сегодня, 10:55
