США согласовали поставки Украине Patriot и Starlink

США согласовали поставки Украине оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и оплату сопутствующих услуг спутниковой связи Starlink, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«США согласовали продажу оборудования Украине на более чем 300 млн долларов для поддержки систем Patriot и закупку и обслуживание Starlink», - отметил министр.

По его словам, Госдепартамент США одобрил продажу оборудования для поддержки системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования для Украины на сумму 179,1 млн долларов.

Также Госдеп одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink на ориентировочную сумму 150 млн долларов.

Источник: РБК-Украина