Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина, с 30 августа по 3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершит визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Об этом говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

Отмечается, что Саммит ШОС состоится с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Это будет самый масштабный Саммит с момента создания ШОС, на который прибудут лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций. ШОС является важной платформой сотрудничества для стран региона в целях поддержания безопасности и стабильности и стремления к совместному развитию. На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен ШОС необходимо укреплять сплоченность и сотрудничество, целеустремленно продвигаться вперед в проведении реформ и лучше соответствовать исторической тенденции мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша. С этой целью участники Саммита обменяются мнениями по продвижению «шанхайского духа», претворению в жизнь мультилатерализма, содействию устойчивому развитию, а также важным международным и региональным вопросам, чтобы совместно разработать новый план развития ШОС.

Дипломат подчеркнула, что Азербайджан получил статус партнера по диалогу ШОС в 2016 году и является важным членом «семьи ШОС». Китай и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС. Азербайджан оказал решительную поддержку работе Китая в качестве председателя ШОС и направил высокопоставленных представителей для участия в Форуме политических партий ШОС, Совещании министров энергетики ШОС, Форуме народной дипломатии и городов-побратимов ШОС, Форуме стран ШОС по «зеленому» развитию и других мероприятиях, организованных Китаем.

Также отмечается, что в этом году отмечается 80-летие победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. 3 сентября китайское правительство проведет в Пекине юбилейное торжество на тему «Помнить историю, чтить память павших героев, беречь мир и открывать будущее». 80 лет назад в результате 14-летней кровопролитной борьбы китайский народ одержал великую победу в Войне сопротивления японским захватчикам и внес важный вклад в победу в Мировой антифашистской войне. 80 лет назад международное сообщество извлекло важные уроки из Второй мировой войны и установило послевоенный международный порядок, опирающийся на центральную роль Организации объединенных наций и основанный на целях и принципах Устава ООН, что сыграло важную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире.

«Сегодня, спустя 80 лет, мы должны опираться на уроки из истории, отстаивать плоды победы во Второй мировой войне и непоколебимо защищать мир на всей планете. Мы должны помнить об изначальной цели основания ООН, придерживаться общепризнанных основополагающих норм международных отношений и твердо защищать мировую систему, в которой центральную роль играет ООН, и миропорядок, основанный на международном праве. Мы должны укреплять сплоченность и сотрудничество между народами всех стран, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и продвигать благородное дело мира и развития человечества.

Китай и Азербайджан внесли неизгладимый исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. Обе страны являются стержневой силой защиты мультилатерализма и международного равенства и справедливости. Факты доказывают, что чем более неспокойной становится ситуация в мире, тем больше Китай и Азербайджан должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно создавать модель международных отношений, основанных на равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве, и привносить больше стабильности и позитивной энергии.

Предстоящий визит Президента Ильхама Алиева в КНР для участия в Саммите ШОС в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне станет его вторым посещением Китая в этом году. Это придаст мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях и обогатит содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя сторонами для достижения значимых результатов и внести существенный китайско-азербайджанский вклад в защиту международного равенства и справедливости, а также содействие миру и развитию на всей планете», - отмечается в заявлении посла КНР в Баку.

Источник: АЗЕРТАДЖ