 Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

First News Media09:45 - Сегодня
Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина, с 30 августа по 3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершит визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Об этом говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

Отмечается, что Саммит ШОС состоится с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Это будет самый масштабный Саммит с момента создания ШОС, на который прибудут лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций. ШОС является важной платформой сотрудничества для стран региона в целях поддержания безопасности и стабильности и стремления к совместному развитию. На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен ШОС необходимо укреплять сплоченность и сотрудничество, целеустремленно продвигаться вперед в проведении реформ и лучше соответствовать исторической тенденции мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша. С этой целью участники Саммита обменяются мнениями по продвижению «шанхайского духа», претворению в жизнь мультилатерализма, содействию устойчивому развитию, а также важным международным и региональным вопросам, чтобы совместно разработать новый план развития ШОС.

Дипломат подчеркнула, что Азербайджан получил статус партнера по диалогу ШОС в 2016 году и является важным членом «семьи ШОС». Китай и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС. Азербайджан оказал решительную поддержку работе Китая в качестве председателя ШОС и направил высокопоставленных представителей для участия в Форуме политических партий ШОС, Совещании министров энергетики ШОС, Форуме народной дипломатии и городов-побратимов ШОС, Форуме стран ШОС по «зеленому» развитию и других мероприятиях, организованных Китаем.

Также отмечается, что в этом году отмечается 80-летие победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. 3 сентября китайское правительство проведет в Пекине юбилейное торжество на тему «Помнить историю, чтить память павших героев, беречь мир и открывать будущее». 80 лет назад в результате 14-летней кровопролитной борьбы китайский народ одержал великую победу в Войне сопротивления японским захватчикам и внес важный вклад в победу в Мировой антифашистской войне. 80 лет назад международное сообщество извлекло важные уроки из Второй мировой войны и установило послевоенный международный порядок, опирающийся на центральную роль Организации объединенных наций и основанный на целях и принципах Устава ООН, что сыграло важную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире.

«Сегодня, спустя 80 лет, мы должны опираться на уроки из истории, отстаивать плоды победы во Второй мировой войне и непоколебимо защищать мир на всей планете. Мы должны помнить об изначальной цели основания ООН, придерживаться общепризнанных основополагающих норм международных отношений и твердо защищать мировую систему, в которой центральную роль играет ООН, и миропорядок, основанный на международном праве. Мы должны укреплять сплоченность и сотрудничество между народами всех стран, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и продвигать благородное дело мира и развития человечества.

Китай и Азербайджан внесли неизгладимый исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. Обе страны являются стержневой силой защиты мультилатерализма и международного равенства и справедливости. Факты доказывают, что чем более неспокойной становится ситуация в мире, тем больше Китай и Азербайджан должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно создавать модель международных отношений, основанных на равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве, и привносить больше стабильности и позитивной энергии.

Предстоящий визит Президента Ильхама Алиева в КНР для участия в Саммите ШОС в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне станет его вторым посещением Китая в этом году. Это придаст мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях и обогатит содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя сторонами для достижения значимых результатов и внести существенный китайско-азербайджанский вклад в защиту международного равенства и справедливости, а также содействие миру и развитию на всей планете», - отмечается в заявлении посла КНР в Баку.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
218

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Общество

Запущены железнодорожные рейсы в Агдам - ФОТО

Политика

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в ...

Общество

Бако Саакян: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Политика

Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Зеленский: В результате российских ударов в Украине повреждено посольство Азербайджана.

Члены семей пропавших без вести граждан Азербайджана впервые приняты в ООН - ФОТО

Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Кая Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций

Сегодня, 11:20

Силы обороны Украина поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ

Сегодня, 11:10

Каллас: Главы МИД ЕС не примут в Копенгагене решений по санкциям против России

Сегодня, 11:00

Роналду забил 940-й гол в карьере

Сегодня, 10:50

Запущены железнодорожные рейсы в Агдам - ФОТО

Сегодня, 10:40

Мерц заявил о пребывании Германии в состоянии конфликта с Россией

Сегодня, 10:30

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи северных Курил

Сегодня, 10:20

Трамп назвал ошибочным решение суда о незаконности его пошлин

Сегодня, 10:10

Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

Сегодня, 09:45

Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

Сегодня, 09:33

Иран изменил правила въезда в страну для россиян

Сегодня, 00:00

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

29 / 08 / 2025, 23:45

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

29 / 08 / 2025, 23:25

Рубио: USAID официально закрывается

29 / 08 / 2025, 23:10

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:50

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:28

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:16

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

29 / 08 / 2025, 22:00

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

29 / 08 / 2025, 21:40

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

29 / 08 / 2025, 21:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05