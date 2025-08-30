Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане у берегов северных Курил.

Об этом 30 августа сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане <…> 30 августа. Эпицентр располагался в 94 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, очаг сейсмособытия, зафиксированного в 09:58, залегал на глубине 25 км, а его толчки могли ощущать жители Северо-Курильска. Семенова уточнила, что угроза цунами не объявлялась.

Источник: Iz.Ru