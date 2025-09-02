В Баку задержан истязавший подростка опекун

Процессуальные меры по делу о ребёнке, подвергшемся насилию со стороны опекуна, продолжаются под контролем МВД.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, по данному факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело.

Опекун Гюнай Рамиз кызы Новрузова, которая приходится ребенку, тетей, привлечена к уголовной ответственности и задержана.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Ранее в МВД сообщили, что ребенок, подвергшийся насилию со стороны своей тети в Сабунчинском районе Баку, будет направлен в приют.

