В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

Судья уголовного суда общей юрисдикции по городу Ереван Армине Меликсетян продлила еще на месяц срок содержания под стражей главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к свержению власти в стране.

Как передает ТАСС, ходатайство о продлении срока содержания под стражей было подано прокурором в ходе заседания 2 сентября.

«Продлить еще на месяц срок содержания под стражей архиепископа Микаеля», - постановила судья.

Свое решение она обусловила тем, что есть риск повторного совершения архиепископом данного деяния. Следующее заседание по делу судья назначила на 15 сентября.

Выступая на заседании, архиепископ Микаель призвал судью прекратить подвергать его интеллект пыткам. «Когда говорит сторона обвинения, мой интеллект подвергается пыткам. Прошу вас, спасите меня от этого. Приговорите к пожизненному заключению, и делу конец», - сказал архиепископ.