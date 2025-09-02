 В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

First News Media21:00 - Сегодня
В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

Судья уголовного суда общей юрисдикции по городу Ереван Армине Меликсетян продлила еще на месяц срок содержания под стражей главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к свержению власти в стране.

Как передает ТАСС, ходатайство о продлении срока содержания под стражей было подано прокурором в ходе заседания 2 сентября.

«Продлить еще на месяц срок содержания под стражей архиепископа Микаеля», - постановила судья.

Свое решение она обусловила тем, что есть риск повторного совершения архиепископом данного деяния. Следующее заседание по делу судья назначила на 15 сентября.

Выступая на заседании, архиепископ Микаель призвал судью прекратить подвергать его интеллект пыткам. «Когда говорит сторона обвинения, мой интеллект подвергается пыткам. Прошу вас, спасите меня от этого. Приговорите к пожизненному заключению, и делу конец», - сказал архиепископ.

Поделиться:
114

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на поезде из китайского города ...

Общество

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не ...

Общество

В Лачинском международном аэропорту будет создан пункт пропуска через ...

Политика

Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

Армения

В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

Пашинян: Сегодня Республика Армения существует для своих граждан

Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

Пашинян назвал российский и армянский народы братскими

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Призывавшему свергнуть Пашиняна епископу грозит до пяти лет заключения

Путин: кабмины России и Армении находятся в постоянном контакте

Путин встретился с Пашиняном в Китае

Пашинян назвал российский и армянский народы братскими

Последние новости

В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

Сегодня, 21:00

Cостоялась встреча посла Азербайджана в Марокко с мэром города Рабат - ФOTO

Сегодня, 20:40

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительности

Сегодня, 20:20

Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта

Сегодня, 20:00

В Баку задержан истязавший подростка опекун

Сегодня, 19:45

Трамп захотел открыть больше психбольниц в США

Сегодня, 19:30

Азербайджан и Бразилия будут сотрудничать в сфере образования

Сегодня, 19:20

Али Лариджани: Путь к диалогу между Ираном и США не закрыт

Сегодня, 19:00

Азербайджанские шахматисты отличились на турнире в Tурции - ФОТО

Сегодня, 18:50

В российских школах запретили слова «толерантность» и «семейное насилие»

Сегодня, 18:35

Рютте: Новые ракеты РФ угрожают всей Европе

Сегодня, 18:20

Вице-президент Бразилии высоко оценил вклад Азербайджана в глобальную климатическую повестку - ФOTO

Сегодня, 18:04

Пожар возле магистрали Алят-Астара

Сегодня, 17:33

В Лачинском международном аэропорту будет создан пункт пропуска через госграницу

Сегодня, 17:19

В Израиле началась масштабная мобилизация резервистов

Сегодня, 17:00

Как сложится судьба подростка, избитого опекуном?

Сегодня, 16:56

Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

Сегодня, 16:53

Стали известны имена раненых в тяжёлом ДТП в Самухе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

В Ханкенди на месте снесенного «МИДа» сепаратистов появится современный центр управления архитектурой - ФОТО

Сегодня, 16:45

Письмо в редакцию. Почему платная трасса Баку-Губа становится невидимой ночью?

Сегодня, 16:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05