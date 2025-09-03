Мамедъяров и Ко сыграют на Grand Swiss

Семь азербайджанских шахматистов выступят на турнире Grand Swiss в Самарканде, являющемся частью чемпионского цикла.

ФИДЕ опубликовала финальные списки участников, которые сыграют 4-15 сентября в столице Узбекистана.

В мужской секции заявлены Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы.

В женском турнире выступят Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева.

Лучшие два шахматиста в мужской и женской секции получат пропуск на турнир претендентов.

