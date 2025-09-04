Как ездить по городу в дни гонки «Формула-1»?

Как сообщалось ранее, в связи с подготовкой к этапу чемпионата мира «Формула-1» в столице будут полностью или частично закрыты для автомобильного движения несколько улиц и проспектов.

По информации оператора «Бакинская городская городская трасса» (BCC), данные ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами, проводимыми на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет с 19 по 21 сентября.

Уже сейчас на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Хагани введены ограничения движения из-за ремонтных работ. Специалисты демонтировали изношенное асфальтовое покрытие, которое в ближайшее время будет заменено новым.

Ключевые изменения в организации дорожного движения стартовали 3 сентября и будут действовать до окончания гоночного уик-энда. Одно из заметных нововведений - ликвидация круга Азнефть.

Для автомобилистов, прибывающих со стороны поселка Байыл, организовано одностороннее движение.

Для предотвращения заторов и обеспечения плавного движения на этом участке дежурят сотрудники дорожной полиции.

В BCC заверили, что заблаговременно предоставят полную информацию о закрытии улиц и проспектов непосредственно в дни проведения гонки.