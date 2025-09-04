Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Министерству культуры поручено, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Народного писателя Юсифа Самедоглу.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.