Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Министерству культуры поручено, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Народного писателя Юсифа Самедоглу.
Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
