Культовые выходы звезд в образах Джорджо Армани, которые навсегда вошли в историю мировой моды - ФОТО

4 сентября не стало Джорджо Армани - человека, который изменил представление о моде, превратив элегантность в язык, понятный каждому.

Его минимализм и внимание к деталям сделали модный дом Armani синонимом утончённого стиля, а его костюмы и вечерние платья - выбором звезд на красных дорожках по всему миру. Дизайнер работал до последних дней и оставил наследие, которое невозможно переоценить. В материале мы собрали 20 культовых выходов знаменитостей в нарядах от Джорджо Армани - образы, которые стали частью истории моды.

Культовый образ с обложки альбома Грейс Джонс «Nightclubbing»

На обложке американская певица предстала в мужском костюме Giorgio Armani с широкими плечами и характерной андрогинной подачей – именно данный образ сделал Г.Джонс в свое время иконой стиля. Образ с обложки Nightclubbing стал не просто модной картинкой, в нем пересеклись музыка, стиль, искусство и провокация. Этот визуальный ход стал знаковым примером того, как мода Armani - в просторных и структурных костюмах - трансформировалась в инструмент мощного самовыражения.

Легендарный выход Джулии Робертс на «Золотом глобусе» в 1990 году

В 1990 году, получив премию в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме «Стальные магнолии», Джулия Робертс предстала на красной дорожке в мужском сером костюме от Giorgio Armani. Образ стал одним из первых ярких примеров гендерно-нейтрального стиля на красной дорожке и сигналом к преображению дресс-кода и даже спустя десятилетия образ остаётся культовым и вдохновляет новые поколения.

Мишель Пфайффер на «Оскаре» в 1990 году

В 1990 году Мишель Пфайффер была номинирована на «Оскар» за роль в «Знаменитые братья Бейкеры». На красной дорожке она появилась в сдержанном и элегантном образе от Giorgio Armani - в длинном платье с длинными рукавами и жемчужной нитью. Образ выглядел одновременно роскошно и абсолютно уместно, став символом начало революции стилевой сдержанности на красных дорожках.

Знаменитый образ Джоди Фостер на церемонии «Оскар» в 1992 году

Актриса выиграла Оскар за лучшую женскую роль за фильм «Молчание ягнят», появившись на церемонии в брючном костюме от Giorgio Armani - этот наряд, выполненный в оттенках шампанского и серебра, идеально отражал сочетание расслабленности и утончённости, характерное для дизайна Армани. Образ стал символом перехода от громоздкой эстетики 1980-х к более спокойной, но выразительной концепции сдержанной элегантности, задав новый стандарт для красных дорожек, демонстрируя, как скромность и стиль могут быть более выразительными, чем любой блеск.

Анджелина Джоли на «Золотом глобусе» 1998 года

На церемонии «Золотой глобус» Анджелина Джоли получила награду за лучшую женскую роль второго плана в телевизионном фильме «Джордж Уоллес» - она появилась на красной дорожке в сияющем платье цвета шампанского, дополненным тонким шарфом и туфлями на высоком каблуке. Это был её первый выход на церемонию Golden Globes и он заметно выделился.

Гвинет Пэлтроу в культовом «голом» платье от Armani

На премьере «Влюблённый Шекспир» в декабре 1998 года Гвинет Пэлтроу появилась в прозрачном платье Giorgio Armani пастельно-голубого оттенка, расшитом сверкающей вышивкой - этот смелый выбор стал настоящим хитом, открыв эру «naked dress» на красных дорожках. Этот выход не только укрепил статус Гвинет Пэлтроу как иконы стиля, но и оказал влияние на последующую моду красной дорожки, задав тон для смелых и элегантных нарядов в будущем.

Шарлиз Терон в роскошном образе от Armani Privé на SAG Awards в 2005 году

Шарлиз Терон стала одной из первых знаменитостей, кто выбрал наряд из первой кутюрной коллекции Armani Privé. Актриса попросила стилиста подобрать для неё платье именно из этой коллекции, после того как увидела его на подиуме. Речь идет о черном платье с глубоким декольте и открытой спиной, которое она надела SAG Awards в феврале 2005 года – наряд подчеркнул фигуру актрисы и стал одним из самых обсуждаемых образов той церемонии. Коллекция Armani Privé, из которой было выбрано это платье, знаменовала собой новый этап в развитии бренда, ориентированный на высокую моду и эксклюзивность, в свою очередь выбор Ш.Терон подчеркнул её статус и вкус, а также стал важным моментом в истории моды начала 2000-х годов.

Бейонсе на «Оскар 2007»

На 79-й церемонии «Оскар» 25 февраля 2007 года Бейонсе появилась в мятно-зелёном платье Armani Privé из кутюрной коллекции весна/лето 2007 года с асимметричным верхом на одно плечо и тканью с лёгким блеском. Элегантный силуэт и сдержанный гламур сделали этот образ одним из самых обсуждаемых вечера, закрепив за певицей статус иконы красной дорожки и подчеркнув её сотрудничество с брендом.

Виктория Бекхэм на Met Gala 2008

На Met Gala 2008 года, прошедшем 5 мая в Нью-Йорке, Виктория Бекхэм появилась в драматичном белом кружевном платье от Giorgio Armani. Платье с высоким викторианским воротником, длинными рукавами и облегающим силуэтом сочетало в себе элементы готической эстетики и классической элегантности, что сделало её образ одним из самых обсуждаемых вечера и укрепило её статус иконы стиля.

Энн Хэтэуэй на премии «Оскар 2009»

На 81-й церемонии вручения премии «Оскар» 22 февраля 2009 года Энн Хэтэуэй появилась в платье Armani Privé, расшитом пайетками, которое подчёркивало её фигуру и сияло на красной дорожке. Этот образ стал одним из самых обсуждаемых того вечера, впоследствии этот выход был включён в различные рейтинги самых лучших платьев на «Оскаре», подтверждая его культовый статус. Он также стал знаковым моментом в истории красной дорожки, задав тренд на утончённый и современный гламур среди голливудских звёзд.

Дженнифер Лопес на «Оскаре 2010»

На 82-й церемонии «Оскар» Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в роскошном платье Armani Privé нежно-розового цвета. Асимметричное драпирование и объёмная юбка подчёркивали её фигуру, создавая эффект лёгкости и воздушности. Образ стал одним из самых запоминающихся вечера, привлекая внимание модных критиков и зрителей. Платье подчеркнуло элегантность и утончённый вкус Дженнифер, закрепив её репутацию как одной из самых стильных знаменитостей красной дорожки.

Леди Гага на премии «Грэмми 2010»

На 52-й церемонии вручения премии «Грэмми», года в Лос-Анджелесе, Леди Гага появилась на красной дорожке в платье от Armani Privé, расшитом кристаллами Swarovski. Наряд с корсетным лифом и футуристическим силуэтом, напоминающим космический костюм, подчёркивал её экстравагантный стиль и творческий подход к моде. Образ был дополнен ярко-жёлтым париком, стилизованным в духе поп-арта, что подчёркивало её индивидуальность и стремление к самовыражению. Этот выход стал одним из самых обсуждаемых и запоминающихся на церемонии, укрепив репутацию Леди Гаги как иконы смелой и инновационной моды, а платье Armani Privé 2010 года стало знаковым моментом в её карьере, символизируя гармоничное сочетание высокой моды и артистического самовыражения.

Рианна на «Грэмми 2017»

На 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» Рианна появилась на красной дорожке в эффектном наряде от Armani Privé. Её образ состоял из оранжевого кристаллически расшитого топа и чёрной плиссированной юбки из органзы. Её наряд стал символом сочетания гламура и дерзости, характерных для её стиля, продемонстрировав способность певицы сочетать высокую моду с личным самовыражением.

Кейт Бланшетт на Венецианском кинофестивале в 2018 году

Без сомнений, королева красной дорожки - Кейт Бланшетт. Как амбассадор Giorgio Armani, она с грацией носит наряды бренда, а на Венецианском кинофестивале появлялась в них дважды - на премьерах «Звезда родилась» и «Суспирия». Особое внимание модных критиков привлекло платье с асимметричным контрастным верхом от Armani Privé, показавшее, что все, что создает Джорджо Армани, актуально вне времени.

Николь Кидман на премьере фильма «Быть Рикардо» в 2021 году

На премьере фильма «Being the Ricardos» в Лос-Анджелесе года Николь Кидман предстала в роскошном образе, воплотив в себе гламур в стиле «Старого Голливуда». Актриса выбрала платье без бретелей от Armani Privé, выполненное из воздушного тюля с плиссировкой и декорированное кристаллами, создавая эффект сияния на красной дорожке. Наряд выглядел элегантно и утончённо, подчёркивая стиль и статус Н.Кидман.

Зендея на премии «Оскар 2024»

На премии «Оскар» в 2024 году Зендея продемонстрировала безупречный стиль, выбрав для красной дорожки платье от Armani Privé. Зендея в очередной раз подтвердила свой статус иконы стиля, привлекая внимание на красной дорожке и становясь одной из самых обсуждаемых знаменитостей вечера. Её выбор платья стал ярким примером современной элегантности с элементами ретро-гламура.

Марго Робби на «Золотом глобусе 2024»

На «Золотом глобусе» Марго Робби предстала в эффектном платье от Armani Privé цвета «антик-роз», вдохновлённом образом куклы Барби. Наряд с пайетками, V-образным вырезом и воздушным боа подчёркивал её игривый и стильный образ. Отметим, что этот наряд отсылает к юбилейной версии Barbie SuperStar 1977 года.

