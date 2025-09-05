Хакан Сабанджи назвал причину расставания с Ханде Эрчел – ВИДЕО

В конце августа турецкие СМИ сообщили о расставании звезды турецких сериалов Ханде Эрчел и бизнесмена Хакана Сабанджи, роман которых длился два года.

Хакан Сабанджи - наследник одной из самых богатых в Турции семей, владеющих крупным холдингом, в сферу деятельности которого входят морские перевозки и авиация. По данным СМИ, фамильное состояние Сабанджи оценивается более чем в 1 млрд долларов. Х.Сабанджи работает в семейном бизнесе с юности, увлекается футболом, фанат команды Beşiktaş – он является членом правления спортивного клуба, в который входит его любимая команда.

Одной из возможных причин расставания турецкие СМИ называли мать Х.Сабанджи, которая не одобряла отношения и не желала видеть невесткой актрису.

В своем первом комментарии на тему расставания с Х.Эрчел бизнесмен заявил, что ему неприятно, что в расставании винят его мать: «Наши отношения никто не уважает. Мы приняли такое решение совместно. Здесь нет третьих лиц. Неуважение к моей семье и матери огорчает нас. Моей матери тоже пришлось давать объяснения. Я понимаю, что это тема для обсуждения, и каждый высказывает своё мнение. Но это уже неуважение к нам. Никакой измены нет, это не связано с моей семьёй. Я больше не буду об этом говорить».

До Ханде Эрчел бизнесмен встречался с известной турецкой певицей Хадисе, актрисами Мерве Болугур и Джансу Мелис Каракуш, моделью Дидем Сойдан.



