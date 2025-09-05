 Флорида отменит все обязательные детские прививки | 1news.az | Новости
В мире

Флорида отменит все обязательные детские прививки

First News Media10:05 - Сегодня
Флорида отменит все обязательные детские прививки

Американский штат Флорида объявила, что будет работать над отказом от всех обязательных прививок, что сделает ее первым штатом, который отменит давний краеугольный камень политики общественного здравоохранения США, сообщает euronews.

Главный хирург штата Джозеф Ладапо, объявивший о решении, сообщил на пресс-конференции, что принуждение к вакцинации является "аморальным" вторжением в права людей и способность родителей принимать решения за своих детей.

"Все. Все до единого", — сказал Ладапо на пресс-конференции, после чего раздались аплодисменты. "Каждое из этих требований ошибочно и пропитано презрением и рабством", — добавил он.

В настоящее время во Флориде действуют строгие требования к вакцинации — включая прививки от кори, ветряной оспы, гепатита B, полиомиелита и других болезней — для учащихся государственных школ и детских садов.

Ладапо сказал, что департамент сможет отменить некоторые из своих правил по отдельным требованиям. Другие потребуют поправок через законодательное собрание Флориды.

Управляемая республиканцами Флорида также объявила о создании комиссии "Флорида сделает Америку снова здоровой" ("Florida Make America Healthy Again"), которая будет интегрировать усилия администрации Трампа "Сделаем Америку снова здоровой" ("Make America Healthy Again") на уровне штата.

Роберт Мэлоун, недавно назначенный в независимый консультативный совет по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний, написал в X, что Ладапо — "взвешенный учёный, который горит желанием изменить систему к лучшему".

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший критически относятся к вакцинам, особенно во время пандемии COVID-19, тогда они выступали против ограничений и распространяли дезинформацию о вакцинации и общественном здравоохранении.

Заявление Ладапо вызвало возмущение среди американских медицинских организаций, которые подчеркнули важность вакцинации, особенно для детей.

Американская медицинская ассоциация выпустила заявление, в котором говорится, что план Флориды по отмене требований к вакцинации "подорвёт многолетний прогресс в области общественного здравоохранения".

