Самолет Ан-2 упал под Ростовом, пилот погиб

Самолет Ан-2 упал в Ростовской области при проведении сельскохозяйственных работ, пилот погиб, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 09:20 [мск] поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в 4 км юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте крушения работает группировка сил и средств РСЧС в составе 15 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России - 6 специалистов, 2 единицы техники.