Врачи рассказали о состоянии здоровья народного артиста Сардара Фараджева

Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Сардара Фараджева, который был госпитализирован в реанимационное отделение Центральной больницы нефтяников.

Как сообщили 1news.az в ответ на запрос Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Сардар Фараджев был госпитализирован в Центральную больницу нефтяников 6 сентября в 15:10.

«Народному артисту поставлены диагнозы: острый инфаркт миокарда, желудочно-кишечное кровотечение и острая сердечная недостаточность. Были проведены необходимые лабораторные и инструментальные исследования. В настоящее время его лечение продолжается в реанимационном отделении. Общее состояние пациента оценивается как тяжелое, но он в сознании, а его гемодинамические показатели стабильны», - говорится в сообщении.