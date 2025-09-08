 Народный артист Сардар Фараджев помещён в реанимацию | 1news.az | Новости
Народный артист Сардар Фараджев помещён в реанимацию

Феликс Вишневецкий11:43 - Сегодня


Народный артист Азербайджана, композитор Сардар Фараджев в конце прошлой недели был помещен в реанимацию – его состояние оценивается как тяжелое.

«С прошлой пятницы состояние моего отца ухудшилось, мы отвезли его в Центральную больницу нефтяников», - цитирует АПА дочь народного артиста Сельджан Гейдарову.

По словам С.Гейдаровой, композитор страдает не только сердечной, но и почечной недостаточностью: «5 сентября утром, отправляясь на работу, он почувствовал дискомфорт в сердце. Когда вернулся домой, мы увидели, что его состояние критическое. Сейчас он проходит лечение в отделении реанимации Центральной больницы нефтяников. Его состояние тяжёлое, но стабильное».

