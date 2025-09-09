Как чувствует себя мужчина, которому пересадили свиную почку?

Более полугода назад 67-летнему Тиму Эндрюсу была пересажена генетически модифицированная свиная почка - операция, которая стала одним из самых смелых экспериментов в современной трансплантологии.

Пациент, страдавший терминальной стадией почечной недостаточности, с тех пор живёт без диализа и чувствует себя хорошо.

Эндрюс получал диализ более двух лет, однако его состояние продолжало ухудшаться: нарушение функции почек приводит к накоплению токсинов в крови, нарушению водно-солевого баланса и опасному для жизни уровню калия, что может вызвать острую остановку сердца. В отсутствие альтернатив медики приняли решение использовать принцип «сострадательного использования», который позволяет применять неутверждённые медицинские технологии для спасения жизни пациентов.

Для пересадки была выбрана генетически модифицированная свиная почка, орган, который по строению и функциям максимально близок к человеческому. Операция прошла успешно, и с тех пор Эндрюс обходится без диализа.

«Первые шесть месяцев после трансплантации являются самыми рискованными. Поскольку Тим Эндрюс перешагнул этот рубеж, вероятность серьёзных осложнений, таких как отторжение трансплантата или анемия, значительно снизилась».

Ученые подчеркивают, что если пациент проживёт более года после пересадки, прогноз будет считаться благоприятным, а сама операция станет важным шагом в развитии ксенотрансплантации, которая потенциально может помочь тысячам пациентов с терминальной почечной недостаточностью, ожидающих донорских органов.

Источник: Nature

Джамиля Суджадинова