Парвин Пириев назначен генсеком Федерации борьбы Азербайджана

Состоялось назначение на должность генерального секретаря Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Федерации, новым генсеком организации назначен Парвин Пириев.

Парвин Пириев родился в Баку в 1992 году. В 2009-2013 годах учился в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности "Управление бизнесом".

В разные годы он работал в сфере связей с общественностью и маркетинга в Национальном совете молодежных организаций Азербайджана, на Европейских играх "Баку 2025", в Федерации фехтования Азербайджана и Федерации бадминтона Азербайджана. В дальнейшем он работал сначала директором по маркетингу, а затем исполнительным директором футбольного клуба "Сабах". У него около 10 лет опыта организации местных и международных спортивных проектов.

Парвин Пириев - участник 44-дневной Отечественной войны. Женат, имеет одного ребенка.