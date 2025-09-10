«Макларен» может оформить победу в Кубке конструкторов уже в Баку

На Гран-При Азербайджана команда «Макларен» досрочно может завоевать Кубок конструкторов.

Британский концерн доминирует в текущем сезоне. После шестнадцати гонок на счету Оскара Пиастри и Ландо Норриса в общей сложности двенадцать побед. Практически никто не сомневается, что «Макларен» станет обладателем Кубка конструкторов, а гарантировать трофей он может на бакинском этапе, который состоится 19-21 сентября.

Однако, для реализации данной задачи должно быть выполнено несколько условий.

Сейчас «Макларен» опережает ближайших преследователей из «Феррари» на 337 очков, а после Гран-При Азербайджана в розыгрыше останется 346 с учетом спринтов. Поэтому в Баку пилоты команды Пиастри и Норрис суммарно должны заработать на 9 очков больше гонщиков «Феррари», чтобы гарантированно остаться впереди итальянцев по итогам сезона.

Также «Макларен» не должен проиграть 12 или более очков «Мерседес» и 33 или более баллов – «Ред Булл».

При выполнении этих условий команда из Уокинга станет обладателем Кубка конструкторов уже после финиша бакинского этапа и за семь гонок до конца сезона. Тем самым, она превзойдёт предыдущий рекорд «Ред Булл» – в 2023-м Макс Ферстаппен и Серхио Перес принесли своей команде титул за шесть гонок до конца чемпионата.

Ниджат