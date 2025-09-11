Министр науки и образования призвал родителей не молчать о насилии над детьми

«Насилие в отношении ребёнка однозначно неприемлемо».

Как сообщает 1news.az, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвящённого новому учебному году.

«Если имело место насилие, то это является нарушением закона. В первую очередь, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Если инцидент произошёл или утверждается, что он произошёл, то второй момент - это нарушение прав потребителя, потому что родитель также является потребителем. С этим вопросом следует обращаться в соответствующие ведомства. В-третьих, это должно быть предано огласке, и должно быть названо имя этого детского сада, чтобы все понимали, что в этот детский сад ходить нельзя, здесь избивают детей».

Министр отметил, что лицензия таким детским садам выдаётся Министерством экономики.

«В таких случаях лицензия у детского сада может быть отозвана. Но эти решения должны приниматься последовательно. Нельзя сразу говорить об отзыве лицензии. Иногда права гражданина нарушаются, но из-за того, что он идёт неверным путём, мы не можем ему помочь».

