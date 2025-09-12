Президент РА: Зачинщиком конфликта между Пашиняном и церковью была церковь

В конфликте между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью (ААЦ) зачинщиком выступила церковь.

Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в специальном интервью RTVI.

«Войну начал не Никол Пашинян, а церковь — церковь, которая должна была вообще-то отделиться от политики и просто [стоять] в стороне», - сказал Хачатурян.

Он допустил, что ААЦ, «конечно, может выступать или какие-то заявления делать».

«Но когда церковь выступает за отстранение премьер-министра (2020 год — это начало)... После этого, когда церковный служитель (архиепископ Баграт Галстанян – ред.) в прошлом году официально объявляет войну правительству, <...> что это означает? Кто начал? Надо задуматься над этим, почему они начали, какие у них цели были», - сказал президент Армении.