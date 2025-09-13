 Зидан возглавит сборную Франции | 1news.az | Новости
Зидан возглавит сборную Франции

First News Media13:00 - Сегодня
Зидан возглавит сборную Франции

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к подписанию контракта со сборной Франции.

Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, Зидан придет на смену Дидье Дешаму после завершения чемпионата мира 2026 года.

С 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год знаменитый в прошлом футболист возглавлял мадридский «Реал». Под его руководством «бланкос» трижды выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании и два раза завоевал национальный Суперкубок.

Источник: Gazeta.Ru

