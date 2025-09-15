СМИ: с Пугачевой требуют 1.5 млрд рублей из-за слов о Джохаре Дудаеве

Адвокат и участник боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал в суд на певицу Аллу Пугачеву после ее интервью, в котором она положительно высказалась о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве.

Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трещев посчитал, что высказывания артистки о Дудаеве, которого она назвала «порядочным человеком», а также ее критика действий российских властей оскорбили его самого и других участников боевых действий. Адвокат требует от певицы 1,5 млрд рублей компенсации морального вреда. Он отметил, что в случае удовлетворения иска намерен направить полученные средства на поддержку ветеранов, оставив себе лишь один рубль.

Источник: Gazeta.ru