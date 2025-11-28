 Выдан ордер на арест владелицы «Мисс Вселенная»: Конкурс оказался в центре международного скандала | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий10:42 - Сегодня
Владельцы конкурса «Мисс Вселенная» столкнулись с обвинениями в мошенничестве и торговле людьми.

Выдан ордер на арест тайского медиамагната Анны Джаккапонг Джакраджатутхип, местонахождение которой неизвестно - одновременно в Мексике ведётся расследование в отношении её партнёра по бизнесу, сообщает 1news.az со ссылкой на Al Jazeera.

Конкурс «Мисс Вселенная» оказался в центре масштабного юридического скандала: его владельцы обвиняются в мошенничестве в Таиланде, а также фигурируют в расследовании по делам о торговле наркотиками и оружием в Мексике - произошло это всего через несколько дней после завершения финала конкурса, победительницей которого стала представительница Мексики Фатима Бош.

Отметим, что с 2022 года права на конкурс принадлежат тайской предпринимательнице Анне Джаккапонг Джакраджатутхип и её компании JKN Global – напомним, что ранее конкурс находился в собственности президента США Дональда Трампа.

В Таиланде Джакраджатутхип разыскивают после того, как она не явилась на судебное заседание в Бангкоке по делу о споре с инвестором JKN Global на сумму 30 миллионов батов (около 930 тысяч долларов) - в среду Суд Южного Бангкока распорядился выдать ордер на её арест, при этом её текущее местонахождение остаётся неизвестным, сообщают тайские СМИ.

Отмечается, что с 2023 года Джакраджатутхип и компания JKN Global испытывают серьёзные финансовые трудности, допустив дефолт по обязательствам перед инвесторами, сообщает агентство Associated Press. В 2024 году компания подала заявление о финансовой реабилитации в суд по делам о банкротстве в Таиланде - её задолженность составляет около 3 миллиардов батов (примерно 92,6 миллиона долларов США).

Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда оштрафовала Джакраджатутхип и JKN Global на 4 миллиона батов (около 124 тысяч долларов), обвинив компанию в публикации «ложной и вводящей в заблуждение информации» в финансовой отчётности. Сообщается, что JKN Global не раскрыла инвесторам в полном объёме факт заключения договора в октябре 2023 года о продаже 50% акций конкурса «Мисс Вселенная» мексиканскому бизнесмену Раулю Роче Канту и его компании Legacy Holding Group USA Inc.

После санкций Джакраджатутхип покинула все руководящие должности в компании, однако осталась акционером – известно, что она не присутствовала на финале шоу «Мисс Вселенная», который прошёл в Бангкоке в начале этого месяца.

Сообщается, что отдельные проблемы с законом возникли и у Рауля Рочи Канту в Мексике - он находится под следствием по делу о предполагаемой торговле оружием, наркотиками и топливом между Мексикой и Гватемалой.

Скандал на конкурсе «Мисс Вселенная»: Организатор унизил участницу из Мексики - ВИДЕО

Выдан ордер на арест владелицы «Мисс Вселенная»: Конкурс оказался в центре международного скандала

